Câmara de Piraí discute concessão da Via Dutra

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 08:39 horas

Piraí – A Câmara Municipal fará, nesta quinta-feira (dia 30), uma audiência pública virtual sobre a nova concessão da Rodovia Presidente Dutra. O encontro, realizado pela Câmara Vereadores, acontece a partir das 14h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook oficial do Legislativo.

A sessão tem como objetivo colher subsídios, para discussão de implantação de passarela nas localidades do Varjão, Cacaria, Caiçara, Condomínio Industrial da Carta Fabril, Arrozal e a construção de viadutos na localidade do Varjão, Light e Arrozal, todas as localidades no trecho da rodovia que corta Piraí.

Na audiência será discutida também a implantação de sinalização de identificação de acessos ao município, bem como as construções, readequações e fechamentos de acessos a indústrias e imóveis particulares.

Foram convidados representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), concessionária NovaDutra, Ministério da Infraestrutura, Polícia Rodoviária Federal, prefeitura de Piraí e deputados.

Devido às medidas de combate ao Covid-19, o evento será sem a presença do público geral. Perguntas para os convidados poderão ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] e pelo Facebook oficial da Câmara.

Concessão

A Dutra foi a primeira rodovia do país concedida à iniciativa privada, em 1996, e vem sob o comando da NovaDutra, consórcio da CCR, desde então. Após os 25 anos previstos de duração, o contrato acaba neste ano, e será levado de novo ao mercado na próxima leva de leilões.

No final do ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a prorrogação por mais 12 meses do contrato de concessão, até a realização da nova licitação.