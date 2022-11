Câmara de Porto Real homenageia Rodrigo Drable

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 19:59 horas

Prefeito recebeu uma moção pelos serviços prestados ao longo de seu mandato, como a intermediação para evitar o fechamento do UBM

Porto Real e Barra Mansa – Na manhã desta segunda-feira, dia 07, o prefeito Rodrigo Drable foi homenageado na Câmara Municipal de Porto Real. Os vereadores entregaram ao chefe do Executivo de Barra Mansa, uma moção de louvor e congratulações por seus serviços prestados ao longo de seu mandato. Durante a sessão estiveram presentes secretários municipais e vereadores de Barra Mansa.

O autor da moção, o primeiro vice-presidente da Câmara de Vereadores de Porto Real, Elias Vargas de Oliveira (PRTB), destacou a importante atuação de Drable durante seu mandato, principalmente nas áreas da Educação e Saúde. “O Rodrigo realizou um feito histórico ao intermediar ações para garantir o andamento das atividades no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), que com seu fechamento acarretaria uma perda sem tamanho na pra educação na nossa região, em especial do ensino Superior. O UBM é de extrema importância na vida profissional dos cidadãos. De Porto Real saem vários ônibus com universitários, são cerca de 90 estudantes que seriam impactados com a descontinuidade do ensino. Essa moção é em agradecimento por esse feito e por outros, como a parceria na área da Saúde, ao atender nossos pacientes em especialidades. Nós como uma cidade pequena não temos estrutura, como no caso dos pacientes oncológicos atendidos na Oncobarra. Aproveito a oportunidade para estender o agradecimento a toda equipe de secretários que é excelente, de ouro, e que tem contribuído com o Rodrigo no trabalho de governar Barra Mansa. Nossa gratidão”, disse o vereador.

A secretária de Educação Cultura e Turismo de Porto Real, Maria Madalena Ferreira de Souza, reforçou a importância da continuidade dos serviços oferecidos pelo UBM. “Eu sou uma das pessoas que se formou na instituição, quando ainda era Sobeu (Sociedade Barramansense de Ensino Superior). Então as notícias de seu fechamento me deu uma tristeza, não só por ter sido também estudante da universidade, mas pelo nosso município ter universitários na instituição. Desde 2005 Porto Real fornece condução para que os estudantes possam ir aos cursos em municípios vizinhos. Então nós temos que agradecer ao Rodrigo Drable por seu esforço em manter o UBM, já que seu fechamento nos traria um vazio muito grande, e por toda a parceria com o município de Porto Real”, declarou a secretária.

O prefeito Rodrigo Drable agradeceu a homenagem, estendeu a honraria a sua equipe de secretários e falou sobre o futuro do ensino Superior em Barra Mansa. “Eu preciso compartilhar essa moção com algumas pessoas, entre elas o procurador-geral do município, César Catapreta, o secretário de Educação, Marcos Barros, e o de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira. O desenho que nós fizemos para resolver esse problema foi desenvolvido a muitas mãos e esses três foram peças essenciais na construção da solução de um problema, que apesar de não ser uma instituição pública, afeta a vida de todos nós. Agradeço em especial aos três pelo empenho, mas também a Faculdade de Vassouras que abraçou o projeto. E é das adversidades que surgem as oportunidades, inicialmente nós nos dedicávamos em evitar o fechamento da UBM, e agora nós temos a oportunidade de sonhar com um curso de medicina e dobrar o tamanho da instituição. Com isso nós teremos pessoas da nossa comunidade se formando aqui para atender aqui, pois quando um aluno sai para estudar em outro lugar, ele acaba construindo uma vida fora e ele se formar aqui é muito importante para criar essas raízes”, disse Rodrigo.

O prefeito destacou ainda a importância da parceria entre os municípios e os poderes Executivo e Legislativo, priorizando sempre o melhor para a população. “Além da educação, hoje nós falamos sobre a saúde. Barra Mansa atualmente atende 19 cidades em diversas complexidades, mas em oncologia e cardiologia são 29. Eu vejo que esses esforços que temos empreendido para melhorar a saúde têm salvado vidas, quando temos relatos como o do morador daqui de Porto Real foi beneficiado e que está bem, e que isso é resultado de um esforço coletivo, é uma situação que fortalece e renova a nossa vontade de fazer mais. Atender todas essas cidades e pessoas é motivo de orgulho e ressalto que ninguém faz nada sozinho, isso é resultado de um esforço coletivo e que todos tem a sua importância por igual. A harmonia é algo que temos que buscar efetivamente, eu costumo dizer que temos que trabalhar como em casa, que tem momentos de desentendimento, mas o amor da família se sobrepõem e é assim que nós trabalhamos. Digo isso em relação à câmara, ao nosso secretariado, às entidades de classe, aos nossos amigos e a parceria com as cidades vizinhas, como Porto Real”, finalizou o prefeito.