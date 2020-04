Câmara de Resende aprova projeto com regras para estabelecimentos que estão abertos

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 19:12 horas

Resende – Um projeto de lei de autoria da Câmara Municipal de Resende estabelece uma série de regras para locais com atendimento ao público autorizados a funcionar durante a epidemia de Covid-19. A proposta – voltada para a proteção de funcionários e clientes – foi aprovada pela Casa em regime de Urgência Especial na última terça-feira (14/04) e aguarda a sanção do prefeito Diogo Balieiro (DEM) para entrar em vigor.

O projeto de lei torna obrigatório o uso de máscaras pelos funcionários de estabelecimentos privados, bem como determina o fornecimento gratuito desse material pelos proprietários. A proposta também prevê a oferta gratuita de água corrente e sabão ou álcool gel 70% para a higienização das mãos.

“Autoridades na área da Saúde no Brasil e no exterior já deixaram clara a importância do uso da máscara e da higiene no combate ao coronavírus. Cabe ao Poder Público fazer o possível para que tais recomendações sejam seguidas pelos estabelecimentos comerciais que podem manter suas portas abertas durante esse período”, argumenta o presidente da Câmara de Resende, vereador Edson Peroba (Cidadania).

Em tempo, o descumprimento das medidas previstas no projeto de lei nº008/2020 pode acarretar, em um primeiro momento, advertência à empresa e, em caso de reincidência, multas com valor a partir de R$ 400,00. Os recursos arrecadados com as penalidades previstas, por sua vez, serão empregados em ações de combate ao coronavírus no município.