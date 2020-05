Câmara de Resende aprova projeto contra exploração sexual de crianças e adolescentes

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 22:30 horas

Resende – De autoria dos vereadores Tisga (DEM), Sandro Ritton (DEM), Jorginho (PL), Davi (DEM) e Roque Cerqueira (PL), o Projeto de Lei de nº 010/2020, que institui o “Maio Laranja” no calendário oficial do município de Resende, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. A mensagem tem como objetivo promover ações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

– O Maio Laranja já é nacionalmente dedicado ao combate a este crime, comemorado no dia 18. Mas, para que possamos destinar verbas públicas, visando fortalecer este trabalho em nossa cidade, é preciso legalizá-lo no município e oferecer diretrizes para que essa campanha seja cumprida no calendário de 2021 – justificou Tisga, que é presidente da Comissão Parlamentar da Comissão da Criança e do Adolescente, tendo como membros os vereadores Sandro, Jorginho e Roque (suplente).

Tisga se lembrou de outras ações realizadas em Resende, referentes ao combate de abuso e exploração sexual de menores. “Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Clayton Bezerra, delegado de Polícia Federal, especializado em Crimes Cibernéticos e fundador do Instituto Federal Kids, órgão de Combate à Pedofilia, durante a primeira audiência pública, em 2018, quando solicitei para tratarmos sobre este crime em Resende”, contou.

Segundo o vereador, após a audiência, Clayton trouxe um evento da Federal Kids para Resende, em janeiro de 2019, através do qual a Prefeitura contribuiu, oferecendo toda a estrutura. “Após esta ação, criamos a Comissão da Criança e do Adolescente na Câmara, e agora pretendemos que a cidade conte também com o Maio Laranja que, seguramente, será um marco em nosso município”, frisou.

O vereador Jorginho lembrou que, assim como os casos de consumo de bebida alcoólica e registros de violência doméstica aumentaram, em razão de as pessoas estarem confinadas durante a pandemia, os casos de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes também estão sujeitos a crescer. “Apesar de não obter dados específicos sobre isso, o inimigo pode estar dentro da nossa casa e, com esse confinamento, realmente o Maio Laranja vem enfatizar a importância do combate ao abuso sexual”, alertou.

O projeto, após aprovação, agora segue para sanção e publicação do Poder Executivo.