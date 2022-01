Câmara de Resende devolve mais de R$ 5 milhões à Prefeitura

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 16:09 horas

Resende – “Um ano de muitos desafios, mas também cheio de conquistas”. Desta forma o presidente da Câmara Municipal de Resende, vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos), resumiu sua atuação à frente da Casa em 2021. Eleito para presidir o Poder Legislativo Municipal no biênio 2021-2022, Reginaldo encerrou o ano com a devolução de R$3.174.286,82 ao Poder Executivo. Somados aos R$2.186.645,11 dos quais a Câmara abriu mão de receber da Prefeitura no início de 2021, foram mais de R$5 milhões devolvidos aos cofres do município ao longo do ano – uma marca histórica em Resende.

Segundo Reginaldo, a devolução recorde de recursos é resultado de revisões de contratos, processos e de licitações mais eficientes. “Com muito respeito pelo dinheiro público e vontade de trabalhar, conseguimos tornar a Câmara mais econômica”, aponta. Vale destacar que, de acordo com o parlamentar, o valor do qual abriu mão no início de 2021 teve como objetivo principal contribuir para o enfrentamento à pandemia.

Não obstante, a Casa cedeu carros e funcionários à Prefeitura para dar mais agilidade e eficiência à campanha de vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, quatro veículos e quatro funcionários da Câmara foram disponibilizados para somar esforços na vacinação em domicílio de pessoas do grupo de risco e na área rural de Resende.

A gestão de Reginaldo tem sido marcada também pela aproximação entre o Legislativo e o cidadão. Sessões legislativas, solenidades e uma série de eventos realizados pela Casa têm sido transmitidos ao vivo pelo Facebook, de forma a estimular a participação popular nas atividades da Casa – mesmo que a distância. Além disso, no auge da pandemia, as transmissões de encontros com secretários municipais no Plenário procuraram manter os parlamentares e a população informados sobre a situação da Saúde no município. “As transmissões ao vivo da Câmara foram aprimoradas e intensificadas por nós durante a pandemia, quando o isolamento social era extremamente necessário, mas vieram para ficar”, comenta.

Mesmo com a pandemia, o ritmo de trabalho no Plenário foi intenso ao longo de 2021. Foram realizadas 74 sessões legislativas ordinárias e 22 sessões legislativas extraordinárias, os vereadores fizeram 2.605 indicações e aprovaram 229 moções, 82 requerimentos e um total de 219 leis e resoluções. “Estamos dando o nosso melhor para tornar a Câmara mais transparente e mais próxima da população. Todos os vereadores abraçaram essa causa e os resultados têm sido muito bons; tenho certeza de que teremos mais boas notícias em 2022”, conclui.