Câmara de Resende indica divulgação ampla de coleta seletiva

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 18:24 horas

Resende – Os vereadores de Resende querem aumentar a adesão popular à coleta seletiva. A Câmara Municipal aprovou esta semana a indicação nº 398/2020, de autoria do vereador Sandro Ritton (DEM), para que a prefeitura divulgue amplamente o Projeto Coleta Seletiva nos meios de comunicação.

“A reciclagem tem papel fundamental na preservação do meio ambiente e na limpeza do espaço público, além de ser responsável pelo sustento de muitas famílias. É preciso aumentar a divulgação do serviço e, principalmente, do calendário com as datas e horários da coleta em cada bairro”, aponta o parlamentar, acrescentando que, para tanto, devem ser usados jornais de grande circulação, rádios, redes sociais, entre outros meios de comunicação.

Com as matérias-primas oriundas da reciclagem, a indústria pode confeccionar produtos, objetos e embalagens, poupando o meio ambiente da extração de novos recursos, tais como: o petróleo, os minerais, entre outros. O processo também evita o desmatamento, uma vez que a reciclagem de 1 mil quilos de papel evita o corte de cerca de 20 árvores. Não obstante, segundo a Prefeitura, a Associação de Catadores Recicla Resende (ACRR) – responsável pelo serviço na cidade – permite a sobrevivência de 20 famílias de catadores.

Confira os dias de coleta nos bairros:

Segunda-feira: Morada da Colina I, Morada da Colina II, Morada da Colina III, Limeira, Limeirinha, Casa da Lua

Terça-feira: Ipiranga I e II, Jardim Brasília I, Jardim Brasília II, Tangará, Vila Adelaide, Vila Central,Terras Alphaville, Vila de Visconde de Mauá, Lote 10, Capelinha

Quarta-feira: Jardim Jalisco, Barbosa Lima, Bairro Elite, Vila Santa Isabel, Bairro Morada do Contorno

Quinta-feira: Vila Julieta, Alvorada, Vila Santa Cecília, Jardim Tropical, Montese, Bairro Comercial

Sexta-feira: Liberdade, Nova Liberdade