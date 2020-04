Câmara de Resende prossegue com reforma de plenário

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 18:50 horas

Resende – Diante da má repercussão da retomada das obras de construção do novo plenário da Câmara Municipal de Resende, o presidente da Casa, vereador Edson Peroba (Cidadania), veio a público prestar esclarecimentos sobre o assunto. “Já divulgamos em muitas outras ocasiões que – apesar da nova sede da Câmara ter sido inaugurada em 2017 – o Plenário ali situado nunca pôde ser utilizado”, afirma. O parlamentar conta que a obra apresentou uma série de problemas técnicos graves e que, por isso, nunca chegou a ser concluída.

Em tempo, um laudo técnico emitido pela empesa Flash Over em 2017 apontou riscos à segurança de funcionários da Câmara e da população, bem como as alterações que precisam ser feitas no Plenário para solucionar os problemas. Peroba afirma, ainda, que, no que diz respeito a irregularidades cometidas na construção da nova sede da Câmara Municipal de Resende, a Casa vem adotando todas as medidas cabíveis para que os cofres públicos sejam ressarcidos. “A atual administração da Câmara sempre deixou clara a preocupação com possíveis irregularidades cometidas e com os problemas técnicos apresentados”, acrescenta.

De acordo com a consultoria jurídica da Casa, além de contribuir para a apuração de tais irregularidades (processos judiciais n.º 012190-30.2015.8.19.0045 e n.º 0013185-77.2014.8.19.0045), a Câmara é autora de duas ações relacionadas ao tema, sendo uma delas (processo n.º 0019282-20.2019.8.19.0045) para o ressarcimento ao erário e outra para a entrega do projeto elétrico do prédio (processo n.º. 0003008-44.2020.8.19.0045), de forma a permitir a verificação de outros possíveis problemas na obra. Além disso, segundo Peroba, a procuradoria-geral da Casa está elaborando uma ação judicial para que o órgão seja ressarcido pelas obras de adequação que foi obrigado a realizar por questão de segurança, com base em determinações do Corpo de Bombeiros.

Peroba defende que a obra no Plenário seja concluída o quanto antes para evitar mais prejuízos aos cofres públicos. “Não há previsão para o julgamento das ações que correm na Justiça sobre essas obras e, enquanto isso, a Câmara continua sendo obrigada a arcar com os custos de manter o seu prédio antigo apenas para poder utilizar o Plenário, já que o novo nunca foi concluído”, argumenta. Segundo ele, em um ano, a Casa gastou mais de R$ 15 mil apenas com contas de energia elétrica e água. O parlamentar diz, ainda, que a demora em concluir as obras aumenta o risco de deterioração dos materiais e móveis que já haviam sido comprados para o novo Plenário antes mesmo da inauguração da nova sede da Câmara.

Paralelamente, ele lembra que o Poder Legislativo Municipal tem reduzido custos e antecipado a devolução de verba para a Prefeitura com o objetivo de contribuir para o combate ao Coronavírus, tendo entregue R$ 464 mil ao prefeito Diogo Balieiro em 2 de abril deste ano. “E planejamos devolver mais verba à Prefeitura até o final deste ano”, revela. Peroba destaca, ainda, que os vereadores da Casa redirecionaram suas emendas impositivas – no valor total de 2,8 milhões – para a Saúde, mais especificamente para o enfrentamento à Covid-19.

O presidente da Câmara faz questão de lembrar também que – em respeito às políticas de distanciamento social – visitas aos dois prédios da Casa estão suspensas, mas que os trabalhos do Legislativo Municipal continuam em andamento. “Apenas funcionários e vereadores estão tendo acesso hoje às instalações da Câmara, mas – para garantir a transparência dos trabalhos – estamos transmitindo as sessões legislativas ao vivo durante esses dias”, conta – ressaltando que não houve gastos com a adoção o sistema. As transmissões são feitas pela página da Câmara no Facebook, às segundas e terças-feiras, a partir das 17h30.