Câmara de Volta Redonda abre Semana Municipal de Combate às Drogas

Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 17:30 horas

Volta Redonda – A Comissão de Políticas Contra o Uso Indevido de Drogas da Câmara de Volta Redonda realizou, na tarde desta segunda-feira, uma audiência pública na Abertura da Semana Municipal de Combate às Drogas. Presidida pelo vereador Betinho Albertassi (PSD), tendo como relator o vereador Hálison Vitorino (PP), a audiência contou com a palestra ‘A Vida Vale Mais’ com o deputado federal e delegado Antônio Furtado (PSL). O vereador Renan Cury (SD) também integra a comissão.

O evento contou com o presidente da OAB Volta Redonda, Rodrygo Monteiro; o vereador Renan Cury, integrante da Comissão; representantes das Polícias Civil e Militar; Guarda Municipal; Prefeitura de Volta Redonda e da Coordenadoria de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod) de Barra Mansa.

Na abertura da Audiência Pública, o presidente da Comissão, vereador Betinho Albertassi, ressaltou como o momento tem exigido a construção de Políticas Públicas do Uso Indevido de Drogas. “Uma das coisas que mais me comovem é ver uma mãe perder seu filho para as drogas, o que tem acontecido muito na nossa região. Chega de enxugar gelo. A repressão pura e simples não resolve, isso está claro. É preciso encontrar outras formas de mostrar aos jovens que esse tipo de vida só causa desgraça”.

Em sua fala a coordenadora Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), Neuza Jordão evidenciou como é preciso o desenvolvimento de novas leis e a fiscalização das já existentes no caminho da prevenção. “Com participação de diversos segmentos vamos conseguir avançar e cumprir a missão na prevenção, cuidado e reinserção dos dependentes na sociedade”, afirmou a presidente do Conselho de Políticas Públicas para Drogas de Volta Redonda.

Representando o governador Cláudio Castro, o subsecretário de Prevenção Ernande Abreu lembrou do pioneirismo de Volta Redonda em desenvolver políticas públicas de prevenção as Drogas e apontou o esporte como excelente instrumento para alcançar principalmente os mais jovens. “Precisamos usar projetos voltados ao Esporte como ponte para afastar os mais jovens do primeiro contato com as drogas”.

O relator da Comissão da Câmara, vereador Hálison Vitorino endossa o tema: “O aumento do número de jovens e adolescentes envolvido com as drogas foi agravado com a pandemia. Precisamos oferecer alternativas efetivas para oferecer outro caminho a estas pessoas”.

O deputado federal e delegado Antônio Furtado abordou durante a palestra ‘A Vida Vale Mais’ os danos e consequências provocados pelo uso de drogas. Os anos de experiência como delegado de polícia também ajudaram a ilustrar, com exemplos verdadeiros, o que de fato acontece com quem começa como usuário e entra no mundo do tráfico. “As drogas são um mal tão grande quanto o coronavírus, que mata e destrói famílias inteiras. Fazer a palestra a “Vida Vale Mais” sempre me deixa muito feliz porque sei da importância da conscientização”, afirmou o deputado.

No final do evento, o deputado Antônio Furtado entregou uma placa em homenagem à Comissão de Políticas Contra o Uso Indevido de Drogas da Câmara.