Câmara de Volta Redonda aprova contas de Neto referentes a 2015 e 2016

Aprovação teve votos favoráveis de dezoito vereadores, um voto contrário e dois parlamentares ausentes

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou na sessão desta terça-feira (01/06) as contas do prefeito Antônio Francisco Neto referentes aos exercícios de 2015 e 2016, em seu mandato anterior, que ainda estavam pendentes. As contas foram aprovadas por dezoito votos a um, do vereador Walmir Vítor (PT), com ausências dos vereadores Paulo Conrado (DC) e Edson Quinto (PL).

A Câmara decidiu reverter o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ), que era contrário. Seriam necessários quatorze votos para essa reversão, mas a contagem foi de dezoito manifestações a favor das contas de Neto.

A votação confirma declaração dada ao DIÁRIO DO VALE pelo presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o Neném, no dia 18 de maio. Na ocasião, Neném havia dito que pretendia “limpar a mesa” de contas de prefeitos que estivessem esperando apreciação dos vereadores.

Nessa situação, estavam as contas votadas ontem, anos de 2015 e 2016, do mandato anterior do prefeito Neto.

Com isso, restam quatro votações referentes ao mandato do ex-prefeito Samuca Silva: as de 2017, 2018, 2019 e 2020.

De acordo com o site do TCE, as contas do primeiro ano de mandato do ex-prefeito Samuca Silva tiveram parecer prévio favorável. As contas de 2018 e 2019 tiveram parecer prévio contrário . As de 2020 ainda não foram apreciadas pelo órgão.