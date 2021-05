Câmara de Volta Redonda aprova taxa de iluminação

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 21:22 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal aprovou, por treze votos a sete, na ausência do vereador Dinho, a mensagem do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) que passa o valor da Contribuição Social para Iluminação Pública para 8% sobre o valor do consumo de energia de cada morador que tenha gasto superior a 140 Kw/h (Kilowatt/hora) por mês. Até agora, consumidores que gastavam menos de 600 Kw/h eram isentos.

Vereadores que votaram a favor da taxa

Lela, Edson Quinto, Buchecha, Novaes, Guilherme Sipe, Vair Dure, Vander Temponi, Cacau da Padaria, Pastor Washington, Rodrigo Nós do Povo, Paulinho AP, Paulo Conrado e Neném.

Vereadores que votaram contra a taxa

Jari, Jorge Fuede, Betinho, Luciano Mineirinho, Renan Cury, Walmir Vitor e Rodrigo Furtado.