Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 14:40 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, dispensou os servidores da Câmara Municipal entre os dias 02 e 15 de abril.

Antes, o presidente da Câmara havia determinado que as sessões ficariam suspensas entre 23 e 31 de março. Com a dispensa dos servidores, o caminho mais provável é que as sessões deliberativas contionuem suspensas.