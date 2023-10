Câmara de Volta Redonda homenageia jornalista Thiago Franklin

Volta Redonda – A Câmara de Volta Redonda, por iniciativa de seu presidente, vereador Paulo Conrado, aprovou Moção de Congratulações e Aplausos ao Jornalista Thiago Franklin, que foi homenageado durante a sessão plenária desta quinta-feira (5), na sede do Poder Legislativo Municipal.

Thiago Franklin, nascido e criado em Volta Redonda, é jornalista de destaque nacional com seu canal sobre o Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube, onde é fonte de notícias exclusivas, com ética e credibilidade, tendo conquistado o respeito e admiração tanto do público que o assiste, quanto dos maiores e mais diversos jornalistas e comunicadores do jornalismo esportivo do Brasil.

Além de criador e responsável pelo Canal do TF – Tudo Sobre o Glorioso, com mais de 210 mil inscritos no Youtube, TF tem também o canal “Resenha com TF” onde aborda entretenimento, cultura geral e outros assuntos, alcançando mais de 5 milhões de espectadores nas diversas plataformas em que atua.

O Presidente da Câmara vereador Paulo Conrado em sua justificativa ressaltou que o Jornalista Thiago Franklin merece também reconhecimento desta Casa Legislativa, por levar o nome da cidade de Volta Redonda aos seus milhares de seguidores. Mesmo alcançando sucesso profissional na capital do Estado, entrevistando personagens de sucesso no mundo do esporte, TF sempre valoriza sua trajetória e menciona com carinho o nome da nossa cidade, destacou o Presidente da Câmara vereador Paulo Conrado em sua proposição.