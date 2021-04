Câmara de Volta Redonda promove audiência pública sobre Covid-19

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 16:19 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal vai promover, no próximo dia 28 (quarta), às 18h30min, uma audiência pública com o tema “A situação da pandemia da Covid-19 no município”. A iniciativa foi do vereador Walmir Vitor (PT), e os vereadores a aprovaram por unanimidade. Haverá uma mesa de exposição sobre o tema, com a participação de representantes de órgãos públicos. Entidades representativas da sociedade civil poderão se inscrever até 24 horas antes do evento para fazerem perguntas e apresentarem sugestões.