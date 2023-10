Câmara de VR aprova piso salarial de dentistas e auxiliares de saúde oral

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou nesta terça (17), por unanimidade, dois projetos de lei do vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, com a coautoria de todos os outros vereadores, que definem os pisos salariais dos auxiliares de saúde oral e dos cirurgiões-dentistas do município, colocando-os de acordo com a lei federal e a ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental) que tratam do assunto.

Pela lei aprovada, os auxiliares de saúde oral passarão a receber R$ 2.640 por mês por uma jornada de 40 horas e o salário dos cirurgiões-dentistas passará a ser de R$ 3.960 mensais por uma jornada de 20 horas semanais. Foi aprovado um prazo de 180 dias a partir da publicação das leis para que elas entrem em vigor.

A votação foi acompanhada por representantes dos profissionais de saúde oral, que comemoraram a aprovação das leis, mas foram alertados de que a questão ainda não está solucionada.

Embora os dois projetos tenham sido aprovados por unanimidade, os vereadores reconheceram que se trata de leis com o chamado “vício de iniciativa”, já que legislação sobre salários de servidores do município é assunto que tem ser iniciativa do Executivo.

Os vereadores discutiram o assunto e chegaram à conclusão de que a aprovação das leis vai servir como uma “provocação” para que o prefeito Antônio Francisco Neto resolva a questão.

Uma das possibilidades é que o prefeito “passe por cima” da questão da iniciativa e sancione a lei. Outra é que o Executivo, mesmo vetando a lei, faça uma mensagem com um projeto com o mesmo assunto, para que o assunto seja solucionado.