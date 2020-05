Câmara devolve R$ 3 milhões para prefeitura de Itatiaia

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 10:52 horas

Itatiaia – A Câmara Municipal de Itatiaia vai devolver R$ 3 milhões, para prefeitura. O recurso é fruto de saldo do repasse orçamentário/financeiro e será dividido em três partes, a serem repassadas ao município até o final do ano. O montante deverá, segundo os vereadores, ser utilizado para o combate ao Covid-19.

– É fundamental a participação do Legislativo neste momento, fazendo com que o dinheiro chegue à prefeitura e possa ser reforçado o orçamento do município na luta contra a pandemia do Novo Coronavírus – ressaltou o presidente da Casa, vereador Jair Porquinho.

O saldo do repasse a ser devolvido ao município é fruto, segundo os parlamentares, de uma série de medidas que possibilitaram a economia como: sessões presenciais, mas, com portas fechadas, e redução de custos nos gabinetes dos vereadores.