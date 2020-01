Câmara Municipal de Barra Mansa empossa Mesa Diretora

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 16:08 horas

Barra Mansa – Foi empossada na manhã desta segunda-feira (06) a Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos internos da Câmara Municipal de Barra Mansa neste ano de 2020. Os membros foram reeleitos em meados do ano passado. Paulo Chuchu permanece na presidência da Casa, ao lado do primeiro presidente Luis Antônio Cardoso; segundo presidente Elias da Corbama; primeiro secretário Wellington Pires, e segundo secretário Zélio Show. A cerimônia de posse aconteceu no Salão Nobre e contou com a presença de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), amigos e familiares dos vereadores.

O primeiro secretário, vereador Wellington Pires, fez a leitura da ata do dia 1º de Janeiro, quando Paulo Chuchu recebeu todo demonstrativo financeiro da Casa elaborado pelo setor de Tesouraria. Após, os membros da Mesa Executiva assinaram o termo de posse.

Durante o discurso, Paulo Chuchu informou que foram devolvidos mais de R$ 800 mil aos cofres públicos. “Sabendo da dificuldade financeira que a prefeitura tem enfrentando, a Câmara fez a devolução de R$ 820 mil aos cofres públicos. Agradeço o apoio dos vereadores e funcionários que ajudaram a economizar”, ressaltou Chuchu, lembrando também os aprendizados que tiveram com o ex-presidente e atual deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. “Aprendemos muito com ele. Dinheiro público não é nosso, é do povo. Então, temos que trabalhar muito e zelar por isso. Que em 2020 consigamos devolver ainda mais aos cofres e reestruturar a Câmara”, acrescentou.