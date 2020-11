Câmara Municipal de Volta Redonda tem oito estreantes e dois vereadores que retornam

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 16:08 horas

Volta Redonda – Dos 21 vereadores que vão formar a nova Câmara Municipal de Volta Redonda a partir de 1º de janeiro do ano que vem, oito nunca foram vereadores, dois já têm experiência no Legislativo, mas estavam fora da casa, e onze são parlamentares reeleitos.

Os estreantes são o radialista Renan Cury, do Solidariedade, Lela, do PSC, Betinho Albertassi, do PSD, Temponi, do PTB, Rodrigo Nós do Povo, do PL, Halison Vitorino, do PP, Cacau da Padaria, do PMB e Paulinho AP, do DEM.

Valmir Vitor, do PT, e Jorginho Fuede, do PSDB, estão retornando à Câmara Municipal. Ambos já tinham sido vereadores.

Os que fazem parte da legislatura atual e vão retornar serão: Jari (PSB), Luciano Mineirinho (PSD), Fábio Buchecha (PSC), Paulo Conrado (SD), Rodrigo Furtado (PSC), Edson Quinto (PL), Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM), Vair Duré (PSC), Novaes (PP), Sidney Dinho (Patriota) e Pastor Washington (Republicanos).

Dos atuais vereadores, Maurício Pessôa (PSD) e José Martins de Assis, o Tigrão (MDB), decidiram não tentar a reeleição. Washington Granato (Solidariedade), foi candidato a prefeito e não foi eleito. Fernando Martins (PSC), Laydson (PSC), Marcelo Moreira (PSC), Zé Augusto (PSC), Isaac (Solidariedade) e Carlinhos Santana (PROS), tentaram a reeleição mas não tiveram sucesso.

Bancadas

A maior bancada da Câmara Municipal de Volta Redonda será a do PSC, com Fábio Buchecha, Rodrigo Furtado, Lela e Vair Duré. Em seguida, vêm partidos que elegeram dois vereadores: DEM (Neném e Paulinho AP), PL (Edson Quinto e Rodrigo Nós do Povo), PP (Novaes e Halison Vitorino), e PSD (Luciano Mineirinho e Betinho Albertassi).

Nove vereadores são os únicos representantes de seus partidos: Paulo Conrado (DC), Sidney Dinho (Patriota), Cacau da Padaria (PMB), Jari (PSB), Jorginho Fuede (PSDB), Valmir Vítor (PT), Temponi (PTB) , Pastor Washington (Republicanos) e Renan Cury (Solidariedade).