Câmara Municipal mantém mandato de Hálisson Vitorino

Suplente Guilherme Sipe havia pedido a cadeira do titular, por causa de sua nomeação para cargo no HSJB

Volta Redonda – Na sessão desta terça-feira, os vereadores de Volta Redonda decidiram, por unanimidade, manter o mandato do vereador Hálisson Vitorino (PP), desprovendo o pedido feito por seu suplente, Guilherme Sipe (PP), que requereu a extinção do mandato do titular devido ao fato de ele ter sido nomeado diretor do Hospital São João Batista. Pouco depois, o decreto de nomeação foi revogado e Hálisson voltou à Câmara Municipal.

O suplente de Hálisson, Guilherme Sipe, não aceitou deixar a cadeira de vereador, que ocupou por apenas uma sessão, e entrou com um pedido, argumentando que o titular da cadeira teria ido para um cargo que não é de primeiro escalão, o que seria motivo para perda do mandato.

A consultoria jurídica da Câmara Municipal recomendou ao presidente do Legislativo, Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM) que levasse o pedido do suplente ao plenário ou o arquivasse.

— Decidi ouvir os vereadores sobre o caso, e eles decidiram, por unanimidade, manter o mandato de Vitorino. NO que diz respeito à Câmara Municipal, o assunto está encerrado — afirmou Neném.

Entenda o caso

Em 6 de maio, o vereador Hálison Vitorino aceitou o convite do prefeito Antônio Francisco Neto para assumir o cargo de diretor administrativo do Hospital São João Batista. Com isso, ele se licenciaria automaticamente da Câmara No lugar dele, assumiria o suplente Guilherme Sipe, que tinha conseguido 1.206 votos em 2020.

Na ocasião, Sipe comemorou o fato do bairro Santa Cruz, sua base eleitoral, ter um representante na Câmara Municipal. “Vou analisar essa grande máquina, que é a Câmara e vou honrar meus votos trabalhando pela nossa comunidade”, ressaltou, afirmando que é a primeira vez que o bairro Santa Cruz tem um vereador eleito.

Quando houve a revogação da nomeação de Hálisson, houve informações de que teria sido feita uma oferta de um cargo comissionado na prefeitura para Sipe, que retornou à condição de suplente de vereador. Contudo, a reportagem não teve informações sobre uma possível confirmação dessa oferta ou de aceitação por Sipe.