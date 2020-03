Câmara Municipal nega pedido de posse de Marcelo Moreira

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 14:35 horas

Resposta do presidente do Legislativo à Justiça diz que afastamento por motivo judicial está fora da lista de motivos para convocação de suplente

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném, informou ao juiz do Plantão Judiciário 7 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio que não existe motivação prevista no regimento interno da Câmara Municipal de Volta Redonda para convocar o suplente Marcelo Moreira para a vaga do vereador Paulinho do Raio-X, afastado por ordem judicial.

O parlamentar foi preso em flagrante ao tentar receber pagamento de propina para evitar novos pedidos de impeachment contra o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva. Ao libertá-lo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio impôs seu afastamento das funções parlamentares, mas sem perda de direitos.

Neném também informou à Justiça que já existe Comissão Parlamentar de Inquérito em andamento e que seus resultados podem levar à cassação do mandato de Paulinho do Raio-X.

As atividades da CPI estão suspensas, assim como a sessões de votação da Câmara, mas o vereador Rodrigo Furtado, que preside a comissão, afirmou que continua a agir, dentro dos limites legais, para retomar o andamento dos trabalhos assim que possível.