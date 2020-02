Câmara Municipal reduz valor de taxa de inspeção sanitária em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 22:44 horas

Volta Redonda – As taxas cobradas pela inspeção sanitária realizada periodicamente em empresas de Volta Redonda vão ser reduzidas em cerca de 80%. A medida consta em projeto de lei dos vereadores Luciano Mineirinho e Washington Granato, aprovado por unanimidade em dezembro, e passou a ter validade legal no dia 16 de janeiro.

Em suas redes sociais, Mineirinho explicou que o valor da primeira inspeção feita no estabelecimento permanece o mesmo. O que muda é a cobrança das inspeções posteriores, feitas para renovação de licenças.

— Tal cobrança refere-se à renovação das licenças que no nosso entendimento não poderia ser do mesmo valor da taxa inicial, aumentando assim os custos para os contribuintes — disse o vereador.

Com a alteração na tabela do Código Sanitário do município, os valores pagos pela inspeção podem diminuir em até 80% para os anos seguintes.

O projeto de lei foi elaborado pelos dois vereadores com informações dadas pela direção do fórum das entidades empresariais.

— Essa troca de informações foi muito importante para o entendimento sobre as alterações. Tenho certeza que foi um grande ganho para os contadores e empresários da cidade, em meio a uma crise que afeta todo o país — finalizou Luciano Mineirinho.