Câmara Municipal suspende atendimento ao público por uma semana

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2022, 16:13 horas

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Dinho (Patriota), determinou que sejam suspensas por uma semana as de atendimento ao público de todos os gabinetes de vereadores. O motivo é que já houve vereadores e assessores com teste positivo para Covid.

A paralisação, em princípio, é por uma semana: “Na próxima segunda vou reavaliar. Estamos fazendo a nossa parte para a prevenção, pois em muitas repartições públicas, servidores estão tendo seus resultados de exames positivos. Aqui, por exemplo, temos vereadores e assessores positivados”, disse Dinho.

Quanto às atividades internas da Câmara Municipal de Volta Redonda, Dinho considera a necessidade de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de importância municipal referente a Pandemia e resolveu determinar aos setores administrativos que atuem em regime de escalonamento, mediante ao trabalho presencial de no máximo 50% de servidores, no período entre 17 a 20 de janeiro/2022, quando não haverá também atendimento ao público, seguindo até 21/01- sexta- feira. Os gabinetes de vereadores também trabalharão internamente com 50% do pessoal .

As sessões não foram afetadas porque estamos no período de recesso. Dinho acredita que até o retorno das sessões, daqui a aproximadamente um mês, será possível que elas ocorram no horário normal, às segundas, terças e quintas às 18 horas.