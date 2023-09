Câmara nega pedido de afastamento de Mario Esteves

Em nota, o prefeito frisou que sempre acreditou no Poder Legislativo e que sabe da responsabilidade de cada vereador com o progresso do município.

Barra do Piraí – Por 9 votos contra 1, a Câmara de Vereadores de Barra do Piraí negou o pedido de impeachment do prefeito Mario Esteves, por conta da demolição do posto de gasolina no Belvedere, na sessão ordinária, de terça-feira (05).

“Em momento algum eu duvidei da seriedade do Poder Legislativo em analisar propostas diversas naquela Casa de Leis, onde fui membro por dois mandatos. Além da estabilidade política porque nosso município passa hoje, os parlamentares pensaram no bem maior, na utilidade pública, que servirá aquele local, com a construção da rodoviária de Barra do Piraí. Não houve descumprimento, portanto fez a retomada do terreno foi a Superintendência de Patrimônio da União, a SPU. Por isso, não tinha elementos suficientes nem para a leitura do processo. Mesmo assim, a Câmara fez o seu papel e foi rejeitado”, afirmou o prefeito no documento.