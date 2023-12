Câmara promove audiência sobre falhas no sistema de distribuição de energia

Volta Redonda – A Câmara de Volta Redonda realiza nesta quarta-feira (6), uma audiência pública para debater sobre as falhas dos serviços de distribuição de energia elétrica prestados ao município. A iniciativa, que atende ao requerimento do vereador Hálison Vitorino, está marcada para as 18h30.

A audiência acontece por conta das inúmeras reclamações de moradores de diversas partes da cidade, se queixando da demora no restabelecimento de energia, que vem ocorrendo, principalmente em dias de chuvas. O serviço é prestado no município pela Light Serviços de Eletricidade S/A na cidade. A Audiência Pública vai reunir representantes da sociedade civil e do Poder Público. Também serão convocados representantes da empresa para que possam ouvir e explicar o fluxo desses atendimentos e o porquê da demora nos atendimentos prestados aos usuários. Na Audiência Pública serão ainda discutidas medidas necessárias a serem adotadas para que o problema seja solucionado. A Câmara Municipal fica na Avenida Lucas Evangelista, 511, no Aterrado.