Câmara vai usar valores economizados no ano para resolver pendências com VR Previdência

Volta Redonda – Em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça (12), o presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Paulo Conrado (DC), informou que, diferentemente do que costuma ocorrer, este ano o Legislativo não devolverá as economias feitas com o duodécimo (a verba mensal repassada para a Câmara pelo Executivo). O valor, que ainda está sendo apurado, servirá para abater parte da dívida da Câmara com o VR Previdência, o regime próprio de previdência social para os servidores do município.

Conrado explicou que, além de garantir recursos para a aposentadoria dos servidores municipais, a questão do VR Previdência tem importância para evitar que o município seja inscrito no Cauc, uma espécie de Serasa das prefeituras.

— Não pretendemos fazer devolução este ano. Vamos resolver, pelo menos em parte, uma pendência que a Câmara tem com o VR Previdência. Quanto ao fundo soberano, no momento temos outras prioridades — disse.

Já o fundo soberano criado pelos vereadores, e que poderia receber os recursos da “sobra” orçamentária, tem um saldo estimado de R$ 200 mil. Segundo Conrado, um dos objetivos do fundo era reunir dinheiro para adquirir um terreno próximo e fazer um anexo ao prédio da Câmara Municipal, mas os planos foram suspensos, devido aos altos valores dos terrenos próximos.

Sessão especial

A sessão de quinta-feira (14) da Câmara Municipal de Volta Redonda vai começar mais cedo, às 10 horas da manhã. O objetivo é zerar a pauta.

Plano diretor

Paulo Conrado disse que uma de suas metas era encerrar o ano com a aprovação do Plano Diretor de Volta Redonda, mas isso não foi possível porque o Ministério Público do Estado do Rio fez uma série de recomendações que vão atrasar a votação do texto.

— Temos a intenção de resolver o mais breve possível, mas não será este ano. Vou aguardar a volta do prefeito (Antônio Francisco) Neto ou conversar com o vice-prefeito Sebastião Faria sobre a iniciativa da devolução da mensagem: se a Câmara toma essa posição ou se a Prefeitura pede a mensagem de volta — disse Conrado.

Destaques do ano

Paulo Conrado apontou, com destaques do ano, os trabalhos de apoio à causa animal, a autorização para que o Executivo celebre convênios para realizar uma ExpoGospel em Volta Redonda e incluir o evento – que Conrado afirma ser voltado para todas as religiões cristãs e não apenas aos evangélicos – no calendário da cidade.

O presidente da Câmara acrescentou aos destaques do ano o convênio entre a Fundação Beatriz Gama e a Sociedade São Vicente de Paula, que viabilizou o retorno da produção da multimistura.

Eleições 2024

Sobre as eleições municipais, Conrado afirmou que as questões referentes a nominatas do grupo de partido que o DC integra serão resolvidas pelo prefeito Neto.