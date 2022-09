Campanha de Thiago Valério chega a todos os bairros de Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 17:17 horas

Barra Mansa – Desde o início de sua campanha eleitoral, o candidato a deputado estadual Thiago Valério (PDT), está focando em diversas linhas de atuação para chegar em todos os 120 bairros de Barra Mansa e em cidades da região. Uma das ações têm sido as caravanas. “Não é uma carreata, ao contrário do que alguns pensam. É impossível em 45 dias chegar tranquilo em todos bairros e ainda em cidades da região. Temos a nossa estratégia de caminhada nas principais ruas e a caravana chega em ruas que não vamos conseguir ir andando. Então afirmo que nosso material de campanha já chegou em todas as casas do município”, disse.

Thiago Valério destacou que sua campanha já chegou também em nove cidades da região, como Itatiaia, Resende, Porto Real, Rio Claro, Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral, Volta Redonda e Valença. Ele é o único candidato do PDT a deputado estadual que representa o Sul Fluminense. “A região tem um peso histórico no partido, a história do trabalhismo de Juarez Antunes, isso não pode ser perdido e meu trabalho é também para resgatar o que a bandeira também representa, o trabalhismo, a luta por empregos, defesa das leis”, apontou o candidato.

Sobre o termômetro das ruas, Thiago, que já foi vereador de Barra Mansa, disse que a recepção está muito carinhosa. “Já tive que descer de cima de carro para abraçar crianças, para entrar dentro de casas, recebi gestos muito significativos de força. Quero agradecer todo o carinho das pessoas. Isso me motivou nesses dias de campanha”, lembra.

Sobre o candidato

Thiago Valério tem 40 anos, é casado e tem dois filhos. Barra-mansense, é filho de mineiros que vieram para o município quando jovens. Participou ativamente da vida comunitária e religiosa de seu bairro, Vista Alegre. Foi eleito vereador de 2017 a 2020, se candidatou a prefeito nas últimas eleições, recebendo mais de 15 mil votos. Professor, se lançou como candidato a deputado estadual para ajudar a recuperar o Estado do Rio e plantar a semente de uma grande transformação, através da Educação, Honestidade e Justiça Social. “Peço a você esta oportunidade. Com o seu voto, vamos trabalhar juntos e alcançar grandes vitórias porque o futuro começa agora”, diz Thiago Valério.