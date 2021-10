Campanha ‘O Rio Continua Lindo. E Perto!’ chega a Belo Horizonte e Campinas

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 18:16 horas

Caravana promocional segue percorrendo cidades consideradas importantes emissores de turistas para o RJ

Rio – A campanha “O Rio Continua Lindo. E perto!” segue o calendário, desembarcando em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e Campinas, cidade do interior de São Paulo. De 22 a 31 de outubro, a ação promocional, realizada pela Setur-RJ e pela Cia. de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), em parceria com a Fecomércio, a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), o grupo Multiplan e Aliansce Sonae, vai apresentar aos moradores desses destinos um pouco dos atrativos turísticos do estado do Rio de Janeiro.

Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, explica que o objetivo é promover os atrativos turísticos do RJ e movimentar a vinda de turistas para o verão de 2022.

– A campanha conta com quatro pilares. Ao mesmo tempo em que fazemos ações direcionadas ao público final, como estandes em shoppings, promovemos encontros comerciais para aproximar os prestadores de serviços turísticos do Rio aos compradores dos mercados emissores, facilitando a concretização de negócios. Temos ainda um show com o cantor Diogo Nogueira, que apresenta um pouco da cultura do Estado e uma campanha publicitária que mostra a diversidade de atrativos das cidades do interior do RJ.

Os estandes, que são montados nos shoppings das cidades visitadas, pretendem aumentar o desejo do público de viajar para o Rio. No local, os frequentadores podem vivenciar uma experiência diferente: assistir vídeos de realidade aumentada do Rio de Janeiro. A intenção é proporcionar um passeio lúdico, onde o futuro turista possa sentir o prazer de estar em uma das cidades fluminenses apresentadas no filme e que decida dessa forma escolher o RJ como seu próximo destino de viagem.

O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, ressalta que o turismo é uma das molas propulsoras da recuperação do Rio.

– Poucos estados possuem uma infraestrutura de aeroportos, hotéis, serviços, além de atrativos naturais, como o Rio de Janeiro. O projeto “O Rio continua lindo. E perto!” visa apresentar melhor esses atributos ao mercado interno, nosso primeiro e talvez mais importante público. Com o aumento do número de vacinados com as duas doses, a busca por viagens é cada vez maior. A campanha visa fortalecer as viagens internas e recuperar o papel de protagonismo do Rio de Janeiro no turismo nacional. O período de férias se aproxima e estamos preparados para receber os visitantes, com segurança e todo o encanto do Rio.

Vander Giordano, vice-presidente Institucional da Multiplan, ressaltou a satisfação em poder abrir as portas dos shoppings para contribuir com o desenvolvimento do turismo.

– Assim como o comércio e os shopping centers, o setor é uma das vocações do Rio e ajuda a movimentar a economia e promover o crescimento econômico e social. A Multiplan é uma empresa fundada no Rio e tem orgulho de gerar mais de 20 mil empregos diretos aqui. Continuamos investindo na cidade com a construção do Park Jacarepaguá, nosso 20º shopping, que será inaugurado em novembro. É o único projeto no Rio que vai gerar 4 mil empregos diretos em um mesmo local.

Encontro ‘O Rio é de Vocês’

Nos encontros comerciais, denominados “O Rio é de vocês”, a troca de informações entre os envolvidos favorece a compra de pacotes promocionais oferecidos pelos participantes do evento. Na ocasião, hotéis, agentes de viagens, representantes de municípios e de Conventions Bureau do Estado comercializam o produto turístico RJ. No show do Diogo Nogueira, o cenário e todo o repertório são direcionados ao Rio de Janeiro.

Aliada a essas ações, uma grande campanha publicitária, com o objetivo de promover os 92 destinos turísticos do Estado, é veiculada. A ideia é, além de apresentar a diversidade do interior fluminense, mostrar que o Estado do Rio de Janeiro é seguro e segue os protocolos do Turismo Consciente RJ. “O Rio Continua Lindo. E perto!”, que já esteve na Capital do Rio e em Ribeirão Preto, vai estar ainda na capital de São Paulo e em Campinas, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia.

Alfredo Lopes, presidente do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município e Conselheiro da ABIH-RJ lembra que a hotelaria carioca sempre teve um protagonismo muito grande em ações de promoção e captação dos turistas.

– Temos o parque hoteleiro mais moderno do país, com hotéis de todas as categorias, que atendem os mais diferentes perfis de público e estão localizados entre pontos turísticos mundialmente famosos. Esse alinhamento com os demais setores produtivos que se relacionam com o turismo é fundamental para o setor. O Rio está pronto para a retomada!

Mais de 3 mil pessoas conheceram os estandes

A primeira etapa da campanha “O Rio Continua Lindo. E Perto!”, realizada na capital do Rio de Janeiro e em Ribeirão Preto, em São Paulo, foi um sucesso. De acordo com as equipes que estavam nos shoppings, ao longo dos dez dias da ação, mais de 3 mil pessoas conheceram os estandes instalados nos shoppings das duas cidades. No estande do BarraShopping, localizado na capital do Rio de Janeiro, foi constatado que a maioria dos visitantes era da cidade, mas que o local foi visitado por moradores de vários municípios do Estado, como Teresópolis, Armação dos Búzios, Angra dos Reis, Nova Friburgo, Guapimirim e Petrópolis. A ação promocional também recebeu visitantes dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Paraíba, Bahia, Piauí, Maranhão, Acre e Porto Alegre. Já em relação ao público do exterior, o estande recebeu pessoas da Argentina, Colômbia e Estados Unidos.

Já em Ribeirão Preto, além de moradores locais, visitantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas e Ceará. Importante ressaltar que a maioria das pessoas que foi ao estande de Ribeirão Preto já conhecia o Rio de Janeiro e disse visitar o destino com frequência. O restante das pessoas relatou o desejo de conhecer.