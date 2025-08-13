Campeonato Nacional de Masters é proposto para valorizar ex-atletas

País – Durante reunião com Patrick Corrêa, secretário nacional do futebol do Ministério dos Esportes, o deputado Julio Lopes (PP) apresentou uma proposta para o futebol brasileiro. Em resposta ao envelhecimento da população e com o objetivo de valorizar a trajetória de atletas que foram ídolos dentro das quatro linhas, Lopes sugeriu o reconhecimento formal dos jogadores que integram os times de futebol masters no país.

O parlamentar planeja enviar ofício ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, solicitando a organização de um Campeonato Nacional de Masters. Segundo ele, a competição não serviria apenas para homenagear as carreiras desses atletas, mas também para inspirar novas gerações de jogadores, que poderiam se espelhar nas conquistas desses craques.

“Não tenho dúvida de que esse campeonato contribuiria para a formação de novos atletas, que se inspirariam em ídolos que tanto fizeram pelos clubes e pelas torcidas”, afirmou Julio Lopes.

O deputado também mencionou a intenção de dialogar com a diretoria do Clube de Regatas do Flamengo, reconhecendo sua tradição na categoria masters e participação em competições ao longo do ano.

“O campeonato poderia contar com patrocinadores e com uma contribuição simbólica dos clubes, criando uma oportunidade não apenas para valorizar esses antigos ídolos, mas também para fortalecer o compromisso das equipes com seus ex-atletas”, explicou.

A proposta de um Campeonato Nacional de Masters busca resgatar memórias e conquistas do passado, promovendo inclusão e respeito à trajetória de atletas que ajudaram a moldar a história do futebol brasileiro. A iniciativa representa um passo importante para fortalecer o esporte e celebrar o legado daqueles que dedicaram suas vidas ao jogo e à alegria das torcidas.