Candidata a prefeita do PSOL fará lives temáticas

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 18:05 horas

Volta Redonda – Diante dos vários pedidos para participar da “Conversa com Ju”, o PSOL fará, a partir da próxima semana, plenárias temáticas para conversar com a população de Volta Redonda, movimentos sociais e organizações coletivas. O objetivo é ouvir as demandas dos moradores e fortalecer as lutas coletivas pela ampliação de direitos na cidade. As plenárias acontecerão na plataforma Google meet.