Candidata à Prefeitura de Volta Redonda, Cida Diogo e vice Nena Düppré, iniciam campanha na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 18:40 horas

Volta Redonda– A candidata a prefeita de Volta Redonda, Cida Diogo (PT) e Nena Düppré (PV), candidata a vice, iniciaram a campanha eleitoral nas ruas na manhã deste domingo, dia 27, na Vila Santa Cecília. Junto com elas, estiveram também candidatos a vereador. E com respeito às medidas de prevenção ao novo coronavírus, distribuíram panfletos pelo entorno da Feira Livre de Volta Redonda, com receptividade da população.

Ao conversar com os eleitores, Cida Diogo explicou que o plano de governo da coligação “A Esperança de Volta” possui quatro eixos principais com propostas para uma Volta Redonda mais democrática, menos desigual, mais sustentável e liderança regional.

– A minha vice-prefeita e eu, estamos confiantes com a nossa chapa. E também orgulhosas dos nomes que estão na disputa ao legislativo. Somos mulheres com muita disposição de trabalhar para cuidar das pessoas e da cidade – destacou Cida Diogo.