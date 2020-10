Candidata do PSOL diz que seu governo terá ônibus de graça

Matéria publicada em 12 de outubro de 2020, 12:34 horas

Volta Redonda – Juliana Carvalho, candidata do PSOL à prefeitura de Volta Redonda, fez panfletagem no bairro Santa Cruz neste sábado, 10 de outubro. Durante a caminhada, ela afirmou que pretende implantar transporte público gratuito na cidade: “nossa proposta é retirar as catracas. Transporte público é direito. Por isso, não deve ser cobrado e não pode custar a fortuna que pagamos hoje, que serve apenas enriquecer empresários que remuneram mal os trabalhadores e ofertam um serviço de péssima qualidade. Na prefeitura do PSOl, ninguém pagará passagem em Volta Redonda”, afirmou a candidata.

Segunda Juliana, a opção por iniciar sua agenda de rua por bairros fora do Eixo Central da cidade se deve ao fato de estas regiões estarem abandonadas há 30 anos pelos governos municipais.

A candidata fez menção à primeira agenda de rua realizada na semana passada e traçou paralelo com a ação deste sábado. “No dia 03 de outubro, panfletamos no Morro do São Carlos, a primeira comunidade de Volta Redonda. Dentro do centro da cidade, a comunidade é esquecida pelo poder público. Sem acesso a transporte digno, lá as pessoas sofrem o cotidiano de quem é esquecido pela prefeitura. Aqui no Santa Cruz, não é diferente. Um bairro com mais de 10 mil habitantes também não conta com transporte que atenda decentemente a população”, afirmou a candidata.

Estiveram com Juliana nesta caminhada, os candidatos ao legislativo municipal Alexandre Fonseca, Janaína Almeida, Juscelino Moura, Leon Ferreira, Lia Ludolff e Liliana Siqueira. Além dos candidatos, estiveram presentes dezenas de militantes, como um quadro historio do partido, Dodora Mota que falou que “todos os militantes estavam ali, seguindo os protocolos de saúde e um dos lemas do partido que é estou na rua por ideal, não recebo um real”.