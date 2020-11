Candidato à Prefeitura de BM, Jackson Emerick, destaca Educação para gerar desenvolvimento

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 14:19 horas

Barra Mansa– “Nós só conseguiremos gerar desenvolvimento econômico consistente em Barra Mansa se investirmos numa educação pública de qualidade, na formação e qualificação das nossas crianças e jovens.” A opinião é de Jackson Emerick, candidato à Prefeitura de Barra Mansa, pela coligação ‘Um novo olhar para Barra Mansa’.

– O crescimento econômico é em ciclos, começando pelo acesso à educação e à formação qualificada, e passando por oportunidades de emprego de qualidade, que por sua vez, gera renda e poder de compra para a população – afirmou ele.

Jackson disse que a prioridade de seu governo será fazer Barra Mansa voltar a ter desenvolvimento econômico e para isso vai investir para melhorar a educação.

– Nós vamos construir 20 novas escolas para acabar com as salas de aula em contêineres e também vamos criar cursos de formação e qualificação dos jovens, especialmente na área tecnológica – explicou o candidato, que tem entre suas principais prioridades do plano de governo implantar o Parque Industrial Tecnológico, para atrair empresas da área de tecnologia e estimular a formação de startups em Barra Mansa.

Ele disse que, desde o primeiro dia de governo vai focar nestas ações, buscando parcerias com os governos estadual e federal, com universidades públicas e particulares e destinando recursos do orçamento da prefeitura.

– As empresas cada vez mais exigem profissionais especializados, que voltam aos estudos, se capacitam e atualizam, iniciando o ciclo novamente. A educação é o fator gerador do crescimento econômico, trazendo desenvolvimento e combatendo a pobreza e a desigualdade – afirmou Jackson.

O projeto do candidato visa também beneficiar os profissionais de educação da prefeitura. A implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da categoria é uma de suas metas, além da qualificação constante dos professores.

– Vou me reunir com o sindicato da categoria para buscarmos juntos uma solução para a polêmica sobre o PCCS. Com diálogo franco e transparência total sobre as contas da prefeitura, especialmente sobre os recursos do Fundeb, tenho certeza que chegaremos a uma solução satisfatória – disse.

Nesta reta final da campanha Jackson intensificou sua presença nas ruas da cidade, em caminhadas e carreatas. Neste domingo ele este nos bairros Getúlio Vargas, Vila Orlandélia e São Francisco. Pela manhã participou de uma live nas redes sociais debatendo problemas da Colônia Santo Antônio. No sábado ele esteve nos bairros Roberto Silveira, Vila Nova, Vista Alegre, Santa Maria 2 e Vila Ursulino.