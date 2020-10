Candidato à reeleição, Ednardo visita famílias do bairro Parque Maíra

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 15:51 horas

Pinheiral- O candidato à reeleição, Ednardo Barbosa (PSC) e a sua vice, professora Sediene Maia (DEM), fizeram nesta segunda-feira, dia 05, visitas às famílias em vez da tradicional forma de fazer campanha, o corpo a corpo.

O prefeito decidiu adotar inicialmente a medida, a fim de evitar aglomeração e a exposição das pessoas como forma de prevenção à disseminação da Covid-19. As visitas seguiram todas as medidas de proteção contra à doença.

– Quando teve início à pandemia nossa principal preocupação foi com a vida das pessoas e adotamos várias medidas de cuidado. Então não tem porque ser diferente agora. Vamos conduzir a campanha de uma forma muito cautelosa e seguindo todas as recomendações da OMS – frisou Ednardo.

Nesta campanha, o prefeito tem participado de pequenas reuniões com moradores e na noite de ontem foi com familiares e amigos da candidata a vereadora, Elidiane (PSC), no bairro Parque Maíra. Na oportunidade, Ednardo e Sediene, puderam ouvir perguntas e esclarecer dúvidas dos presentes, além de falar sobre as suas propostas para os próximos quatro anos.

Uma das pessoas que fez perguntas ao prefeito foi Jéssica Frazão. Segundo ela, a visita de Ednardo foi proveitosa para tirar dúvidas sobre vários assuntos.

– Foi importante ele ter vindo, pois esclareceu muitas coisas, pois chegam para a gente muitas informações e ficamos com dúvidas. Então ele ter vindo e conversado com a gente nos deu um entendimento e confiança melhor no trabalho que ele vem realizando. Temos que saber quem estamos colocando lá [prefeitura]. Se a gente não parar para avaliar o que realmente está acontecendo não vamos a lugar nenhum. Conhecer a pessoa e saber em quem a gente confiou, foi bom para isso – avaliou a moradora.

Para Cristiano Ferreira Albeirice, a visita do prefeito foi uma oportunidade de sugerir projetos.

– Participar dessa reunião foi muito proveitoso para conhecermos as propostas do prefeito e podermos apresentar algumas dificuldades enfrentadas pelos moradores. Uma delas é a falta de profissão, então sugerimos um projeto de cursos profissionalizantes para os jovens do bairro. Ele foi muito receptivo. Espero que ele consiga se reeleger – disse.

A candidata a vereadora Elidiane, destacou a forma transparente com que Ednardo falou com os moradores.

– O prefeito tirou dúvidas dos moradores, foi muito esclarecedor e verdadeiro. Ele me representou de certa forma, porque é o candidato que eu apoio e ratificou o que já venho falando aos moradores em relação às obras em andamento e outras melhorias que serão realizadas no bairro – disse.

Parque Maíra

Ao longo dos quase quatro anos da gestão do prefeito Ednardo Barbosa, o bairro Parque Maíra tem recebido melhorias como a continuação das obras com implantação de iluminação e construção de ciclovia no Parque Fluvial Médio Paraíba; Implantação de tratamento de esgoto e asfaltamento no conjunto habitacional do Parque Maíra e substituição de iluminação de Led nas vias públicas.

Algumas obras estão em andamento como a reforma da Unidade de Saúde e a construção do ginásio poliesportivo, em convênio com o Ministério do Esporte.

Cursos profissionalizantes

Em relação à oferta de cursos profissionalizantes – tema abordado por um dos moradores do bairro – vale ressaltar que foram implantados no mandato do prefeito Ednardo, os cursos de panificação e enriquecimento da merenda escolar, através da Padaria Escolar implantada no município e cursos preparatórios para cuidador de Idoso e portadores de necessidades físicas, pintura em tecido, salgadeira entre outros.

Compromisso para os próximos quatro anos (bairro Parque Maíra)

Construção de um viaduto de acesso ao bairro, Parque Fluvial, implantação do 3º Polo Industrial para incentivar a geração de novos postos de emprego próximo ao bairro Parque Maíra e Varjão e a regularização do Conjunto Habitacional, além da construção de novas moradias em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.