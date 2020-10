Candidato à reeleição, Jordão faz campanha na região central de Angra

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 17:00 horas

Angra dos Reis– Fernando Jordão, candidato à reeleição pela Coligação “Angra: é daqui para melhor”, fez uma caminhada na manhã desta quinta-feira, dia 08, pelo São Bento, Morro do Abel e Morro da Carioca, onde apresentou as suas propostas para que Angra se desenvolva ainda mais, agora numa forte parceria com o Governo Federal.

A expectativa é que a parceria do Governo Federal com o município resulte em 16 mil postos de trabalho, com a retomada do crescimento da indústria naval, as obras de Angra 3, a Marina São Bento e a ampliação do aeroporto.

– É muito gratificante ver que as pessoas que passam pelo São Bento, diariamente, estão satisfeitas com os cuidados que tomamos com o bairro, que é a referência para a prática de esportes amadores em Angra. No primeiro governo implantei o projeto Caminhar é Saúde, que foi um sucesso. Aqui no São Bento estamos mantendo a rotina de preservar os espaços para as práticas de esportes de uso coletivo, o que beneficia não só o morador daqui, mas a todos que residem nas proximidades, nos morros principalmente. Nossa missão é essa: cuidar da nossa gente. Também aqui, enfim a Marina São Bento será realidade, impulsionando o desenvolvimento de toda a cidade, mas principalmente desta área – disse o prefeito Fernando Jordão, candidato à reeleição.

A caminhada pelos morros do Abel e Carioca foi repleta de carinho da população, que reconhece em Fernando Jordão, o único que é capaz de fazer a cidade caminhar rumo ao desenvolvimento pleno e sustentável.

– Com muito trabalho e amor por esta cidade, conseguimos arrumar a casa. Agora é daqui para melhor, olhando para o futuro, trabalhando com responsabilidade – enfatizou o candidato.

Atividade no Camorim Pequeno

Na quarta-feira, dia 08, Fernando Jordão, candidato a prefeito, e Christiano Alvernaz, seu vice, estiveram no Camorim Pequeno, onde conversaram com os eleitores.

– Essa região vem recebendo investimentos da Prefeitura e o mais recente foi a implantação de lâmpadas de LED na Rodovia Rio-Santos, na parte que corta o bairro. Pegamos uma prefeitura devastada pela gestão do PT, mas como temos compromisso com Angra, tiramos a cidade da situação em que ela se encontrava e vamos continuar trabalhando duro – disse o prefeito.