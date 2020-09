Candidato à reeleição, Samuca Silva e vice Fátima Martins iniciam campanha com drive in

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 18:45 horas

Volta Redonda– O prefeito de Volta Redonda e candidato a reeleição, Samuca Silva, e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, iniciaram a campanha neste domingo, dia 27. No início do dia, foi realizado um evento drive in, sem aglomeração e com as pessoas dentro carro, seguido de adesivação e uma carreata. O evento foi o lançamento oficial da chapa do PSC, pela coligação Trabalho e Coragem.

Samuca discursou no evento fazendo um balanço do seu mandato, elencando melhorias e falando sobre gestão.

– Herdamos uma cidade endividada, com mais de R$ 1,7 bilhão em dívidas. Tivemos a maior chuva da história da cidade, greve dos caminhoneiros, pandemia da Covid-19, prisão de governador, entre outros. E mesmo assim, com gestão, entregamos diversas melhorias para a população – disse Samuca.

Entre as conquistas, disse Samuca, Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, Clínica de Diálise, Hospital do Idoso, abertura do Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida), Hospital Regional, internet nas escolas, Tarifa Comercia Zero, sinal de internet no São Sebastião, entre outros.

– Nós fomos muito atrapalhados pela crise. Por isso, como gestão estruturante, precisamos de mais um pouco de tempo. Costumo dizer que nossa gestão é como as 20 mil mudas que plantamos na cidade, precisamos de tempo – comentou.

A candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, agradeceu a confiança de ser indicada e disse estar pronta para ajudar as comunidades.

– Sou uma líder comunitária com atuação de muitos anos. Junto com o Samuca, com meu conhecimento sobre os bairros da cidade, vamos atuar ainda mais nas comunidades – disse Fátima.