Candidato a vice-prefeito de Bruno Marini, Cláudio Leite comemora o Dia do Médico em campanha

Barra Mansa – Neste domingo, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico. Em Barra Mansa, o candidato a vice na chapa de Bruno Marini é o médico endocrinologista Cláudio Leite. Formado há mais de 10 anos, Cláudio disse que a necessidade de oferecer uma saúde pública de qualidade o fez decidir ser político. A novidade é um sistema de marcação de exames e consultas por meio de aplicativos é um das novidades que Cláudio quer implantar em Barra Mansa.

Segundo o candidato a chefe do Executivo Bruno Marini, a escolha de um médico para ser vice na sua chapa foi em função da necessidade de gerir a saúde do município com conhecimento de causa na fase de pós-pandemia, que é tão aguardada a partir de 2021. “Não sou especialista em todas as coisas. Cláudio é médico e vai me ajudar a governar, principalmente na saúde que é uma das áreas de maior reclamação por parte da população”, comentou Bruno Marini.

Cláudio salientou que pretende utilizar a experiência adquirida no combate ao coronavírus para atender às emergências e aos surtos epidêmicos, bem como gerenciar o SUS (Sistema Único de Saúde) com ações de prevenção e criar as UPA´s e Policlínicas com atendimento 24 horas em bairros e distritos. “Vamos reequipar as unidades hospitalares e aumentar os convênios com clínicas de imagem e exames laboratoriais. Vamos entregar em domicílio remédios e vitaminas a idosos cadastrados”, explicou Cláudio.