Candidato do PSB à Prefeitura de Piraí diz que PCCS é prioridade

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 15:58 horas

Piraí- Defender os direitos do servidor público é uma prioridade de Alzemiro (PSB), candidato a prefeito de Piraí. Em seus mandatos como vereador (2005 a 2008 e 2013 a 2016) lutou para que fosse implantado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os profissionais. Esse objetivo agora faz parte de suas propostas no plano de governo, que foca no respeito à população e na renovação, na chapa com Cadão (Avante), candidato a vice-prefeito pela coligação “União, Ética e Trabalho com a Força do Povo”, que conta também com PDT, PTB e PSD.

Além da implantação de um novo PCCS, específico para cada área de atuação, Alzemiro Dias promete criar um departamento exclusivo para gestão de pessoas. Além disso, vai implantar políticas de formação continuada para o funcionalismo público, uma demanda que foi muito solicitada no “Piraí Coletivo”, formulário de participação popular que contribuiu para a construção do plano de governo.

– O município de Piraí tem uma excelente arrecadação. Então, é mais do que justo o retorno aos servidores, principalmente aqueles que ainda recebem salário mínimo. Pois se queremos um serviço público de qualidade é essencial que a gente valorize nossos profissionais. Isso inclui, além de melhoria de salário, aprimoramento das condições de trabalho, como a infraestrutura do ambiente de trabalho e benefícios, como vale alimentação – observou.

Outro objetivo de Alzemiro é melhorar a qualidade e velocidade dos serviços à população através da modernização de equipamentos e implantação de sistemas de tecnologia, facilitando os trabalhos dos funcionários. E para dar a oportunidade dos profissionais se qualificarem e atualizarem em suas áreas, o candidato do PSB irá promover intercâmbios e convênios com universidades e centros de excelências.

Nas ruas

Desde o primeiro dia da campanha, 27 de setembro, Alzemiro e Cadão fazem caminhadas por todo o município, com respeito às regras de prevenção ao coronavírus. Para que não haja aglomeração, a coordenação da campanha mapeou os redutos dos candidatos a vereador(a) da coligação e, assim, todos têm chance de participar das passeatas.

Com o objetivo de ouvir as demandas da população e identificar os principais problemas nos bairros, os candidatos à Prefeitura de Piraí já estiveram no Morro da Prefeitura, duas vezes em Arrozal, Cacaria, Cruzeiro, Sarole, Vila das Palmeiras, Vale Verde I e II, Ponte das Laranjeiras e seguirá com agenda nas ruas por todo o período de campanha.