Candidato é excluído de duas eleições ao mesmo tempo

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 14:49 horas

Rio – O ex-presidente do Conselho Federal de Administração (CFA) e do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), Wagner Siqueira, foi excluído de duas eleições de forma simultânea: a disputa por um cargo de vereador na capital do Estado do Rio e a eleição no Conselho Regional de Administração do Estado do Rio.

Na disputa municipal, a Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Siqueira a vereador no município do Rio porque ele consta em uma lista de inelegíveis emitida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A situação atual do candidato é “Indeferido”.

Além de disputar a cadeira de vereador, uma chapa integrada por Wagner Siqueira e Wallace de Souza Vieira, presidente licenciado do CRA-RJ disputa a eleição que conduzirá quatro pessoas para a renovação de um terço do conselho. Os nomes de Wagner e Wallace foram excluídos do grupo (a Chapa 1) e devem ser substituídos. O motivo da exclusão é a impossibilidade de emissão de certidão pelo TCU.

Antes de disputar a eleição no CRA-RJ, Siqueira era presidente do CFA, e continua a ter assento como representante do Estado do Rio no Conselho, mas perdeu o cargo ao fim de 2018, e uma auditoria conduzida pelo novo presidente do CFA produziu, segundo informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE, um relatório com cerca de 400 páginas contendo indícios de irregularidades que teriam levado o CFA a rejeitar as contas de 2018 da administração de Siqueira.

A eleição do CRA-RJ ocorre na próxima quarta-feira (28) e adversários da Chapa 1, liderada pelos candidatos excluídos, afirmam ser importante que a vitória seja de outro grupo para reduzir a influência de Siqueira no conselho.