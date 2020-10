Candidatos a prefeito de Angra dos Reis recebem sugestões para melhorar o turismo no município

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 17:10 horas

Angra dos Reis– Os candidatos a prefeito de Angra dos Reis, receberam do Convention Bureau (AIG CVB), um documento com sugestões e propostas que poderiam ser implantadas a partir de 2021 visando a valorização do setor. Esta é a primeira vez que a entidade tem este tipo de iniciativa, que busca valorizar antes mesmo do resultado eleitoral, a disposição de parceria dos empresários com o poder público.

— O Convention Bureau não tem partido e nem candidato, nossa missão é a valorização do destino e das atividades de turismo na cidade. Como empresários, temos uma visão diferente da do poder público e acredito que podemos contribuir com boas ideias — resumiu o presidente do AIG CVB, Marc Olichon.

Até hoje, o documento com as sugestões do setor já havia sido entregue a Zé Augusto (Progressistas), Claudinho (PDT), Jane Moté (PCdoB) e ao prefeito Fernando Jordão (MDB). Até o fim da semana as sugestões serão entregues aos demais candidatos que disputam a prefeitura de Angra dos Reis.

Em cada um dos encontros, os diretores do AIG CVB, Marc e Ulisses Covas, destacam que a entidade tem interesse numa constante integração com a prefeitura a fim de ampliar parcerias e continuar avançando no fomento ao setor. Os candidatos também se comprometeram a valorizar esta parceria num eventual governo.