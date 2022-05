Candidatos da esquerda em VR se dividem entre ex-arrependidos e sempre fiéis a Lula

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 23:30 horas

Volta Redonda – Os partidos de esquerda de Volta Redonda devem lançar seus candidatos a deputado estadual e federal nas eleições de outubro. No centro das atenções, estão o PSB e o PT, partidos que vão se federar a nível nacional para buscar o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. A união das siglas cria situações insólitas para as discussões municipais, onde tanto PT quanto PSB devem ter seus candidatos próprios ao Legislativo.

Dentro do quadro, devem estar frente a frente na disputa pelos votos mais à esquerda nomes como o do vereador socialista Jari, bem como dos petistas Walmir Vitor (também vereador) e Cida Diogo, ex-deputada federal. Entre eles, porém, há uma divisão clara sobre a postura diante de Lula. Enquanto Walmir e Cida sempre apoiaram o ex-presidente e o PT, Jari tem histórico de aproximações e afastamentos com o partido e Lula.

Jari foi eleito vereador pela primeira, em 2012, pelo PT. Seguiu no partido até 2015, mas saiu justamente na época do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Na época, Jari não usou o mandato para defender Dilma, assim como também não se manifestou no episódio da prisão do ex-presidente Lula. Pelo contrário. Mudou de partido e foi para o PSB.

Já Walmir, eleito vereador, e Cida Diogo podem ser classificados como “petistas raiz”. Cida e Walmir permaneceram fiéis ao partido e a Lula, que retornou ao cenário político.