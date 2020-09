Candidatura de Alex Martins e Jussara Ferreira, à Prefeitura de VR é lançada pelo Instagram

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 21:05 horas

Volta Redonda- A Coligação “Pra Fazer Volta Redonda Melhor”, que reúne o PSB, a Rede Sustentabilidade e o PDT, lançou oficialmente neste domingo, dia 27, a candidatura para prefeito do advogado Alex Martins e da vice-prefeita Jussara Ferreira. Em respeito à regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que impede a aglomeração de pessoas em áreas públicas, o lançamento ocorreu de forma virtual pelo Instagram.

Alex Martins se disse honrado em dividir a enorme responsabilidade de representar o desejo, o objetivo e o sonho de sonhar com os olhos abertos do povo de Volta Redonda.

– A partir de 1º de janeiro de 2021, estaremos à frente da prefeitura garantindo o direito das pessoas – homens, mulheres, jovens, idosos e crianças, que terão a grande satisfação e o prazer de dizer que moram em Volta Redonda, uma cidade que será referência em desenvolvimento humano, progresso econômico e transparência – destacou.

O candidato disse ainda que a decisão do lançamento da campanha remotamente, além de seguir as regras do TSE também é um gesto de respeito ao maior patrimônio do ser humano: a vida.

Na sequência, Jussara Ferreira fez um breve relato sobre sua trajetória de vida. Técnica em contabilidade, servidora pública de Volta Redonda, moradora do bairro Três Poços, é filiada ao Partido Democrático Trabalhista desde 2016.

– Por 25 anos prestei serviços na administração cartorária da 93ª DP. Também atuei durante 11 anos na secretaria geral do Conselho Tutelar I e II de Volta Redonda – disse.

Jussara destacou citou diversos problemas que afligem a população, principalmente aquelas pessoas que moram em áreas periféricas e afirmou que junto com Alex Martins, quer ajudar a construir uma Volta Redonda mais humana, onde as pessoas tenham seus direitos e diversidades respeitadas.

Concorrentes

Alex Martins ressaltou não ter adversários políticos e sim, concorrentes.

– A democracia nos permite divergir. Todos que estão pleiteando chegar à Prefeitura tem as suas qualidades e estão legitimados para concorrer no processo eleitoral. Nós temos que pensar uma Volta Redonda para o futuro, onde o patrimônio pertença a população e não a grupo políticos. Nós queremos romper esse ciclo viciosa e implementar um ciclo de virtudes – falou.

Por fim, Alex Martins comentou sobre a prestação de um serviço eficiente em todos os segmentos, educação, saúde, cultura, desenvolvimento econômico. Para isso é preciso vontade de fazer e reduzir os custos da prefeitura.

– Considero que esta seja a principal atribuição do Poder Público. O nosso compromisso é respeitar as pessoas e o voto das pessoas, fazendo uma campanha justa, clara e séria – concluiu.