Capitão Daniel Abreu faz carreata e panfletagem nas ruas de Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 15:54 horas

Barra Mansa – No final da tarde de ontem (30) e na manhã de hoje (31), o candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Patriota, o Capitão Daniel Abreu, intensificou sua campanha nas ruas do município. Na última sexta-feira, foi realizada uma carreata na Região Leste, no Boa Vista 02, 03 e 09; o evento contou com a presença do vice, Wesley Abel, e alguns apoiadores.

Eles aproveitaram para conversar com a população e mostraram algumas propostas de seu governo. No sábado, o candidato esteve presente na Praça da Matriz, onde dialogou com quem passou pelo local, e ouviu o que os barramansenses acham do atual governo.

– O que fiz hoje na praça da Matriz é o que venho fazendo todos os dias da semana. Minha campanha tem sido toda nas ruas da cidade, estou tentando andar e conhecer os problemas reais de todos os bairros. Percebo o quanto o povo reclama da atual gestão e das promessas feitas que não foram cumpridas — conclui o Capitão.

Com o crescimento da campanha nas redes sociais, o “Chame o Capitão”, vem ganhando força nas ruas de Barra Mansa. “A ideia virou um dos nossos hits eleitorais, temos recebidos muitos pedidos para visitar as casas das pessoas e conversarem sobre nossa cidade”, afirmou.