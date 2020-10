Capitão Daniel Abreu propõe aumentar planejamento em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 16:07 horas

Barra Mansa – Em entrevista à Rádio Vibe 89 FM, nesta segunda-feira (26), o candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Patriota, Capitão Daniel Abreu, apresentou alguns de seus projetos para a população. Uma de suas maiores preocupações são os gastos inadequados em folhas de pagamento e a falta de fiscalização com dinheiro público.

— Barra Mansa precisa de um gestor competente, de uma pessoa que saiba exatamente do que a cidade precisa. A saúde, por exemplo, tem que ter projetos para captar recursos que envolvem esta área. O município poderia ter expandido o programa ‘Saúde na Hora’ para diversos postos de saúde, que é um dinheiro que vem do Governo Federal, com intuito de ampliar o funcionamento dos postos de saúde. Acredito muito em planejamento, nada se faz sem um bom planejamento— afirma o candidato.

Ainda na entrevista, Capitão Daniel Abreu citou a falta de emprego e de grandes empresas na cidade, em sua opinião o que falta para o crescimento econômico do município é uma infraestrutura urbana.

— Hoje Barra Mansa se resume em apenas abrir lojas de comércio, não que isso não seja importante, mas temos que gerar infraestrutura para que o empresário tenha vontade de instalar sua empresa em nossa cidade. Temos área territorial para isso, falta apenas dar o suporte para que novas empresas cheguem — concluiu.