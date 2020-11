Capitão Daniel Abreu rejeita ‘loteamento’ de cargos

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 18:06 horas

Barra Mansa – Em nota oficial, o Capitão Daniel Abreu, candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Patriota, afirmou que vem sendo procurado por concorrentes que buscam uma união de candidaturas com o objetivo de “derrubar” o atual prefeito, Rodrigo Drable (Dem). Segundo ele, as propostas vêm acompanhadas de uma sugestão de “loteamento” de cargos públicos, o que ele rejeita.

A nota

“O candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Partido Patriota, Capitão Daniel Abreu, vem a público protestar a sua total indignação de como a velha política ainda reina em nossa cidade. Desde o início de nossa caminhada e principalmente nas últimas semanas, os principais postulantes ao governo de nosso município, me procuraram com o intuito de nos juntarmos com a finalidade de derrubar o atual prefeito, Rodrigo Drable, contudo realizando loteamentos de cargos públicos.”

“Meu plano de governo tem como proposta uma gestão técnica, que envolve apenas itens benéficos aos barramansenses. Sempre fui contra, e não compactuo com trâmites que incluem mexer em cargos do poder público, estamos em reta final da campanha eleitoral, e agora mais do que nunca temos que focar em nossas propostas, ser coerentes ao invés de tentarmos perder nosso tempo em derrubar os concorrentes, através de acordos que futuramente prejudicarão nossa cidade. Vivemos em uma democracia, e quem irá decidir o novo prefeito será a população.”

“Em minhas redes sociais sempre me coloco contra a velha política, e agora não seria diferente, devemos pensar em uma Barra Mansa que olhe para a frente, que olhe por sua população e não apenas pelo poder a qualquer custo. Não aceitarei nenhuma união, não estamos à venda, minha parceria será com a população de Barra Mansa, quero vencer meus concorrentes nas urnas.”