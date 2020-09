Capitão Daniel de Abreu faz visita à Região Leste no primeiro dia de campanha

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 19:54 horas

Barra Mansa – No domingo (27), o Capitão Daniel de Abreu fez uma visita à Região Leste de Barra Mansa para conversar com os moradores, adesivar alguns os carros, e conversou com alguns moradores sobre os problemas que o local vem passando há anos. O candidato aproveitou a presença do público para dar início a sua campanha e também realçar os problemas que a região vem passando.

“Nos últimos anos esta região recebeu pouquíssimos recursos do poder público. Hoje os bairros precisam de uma maior infraestrutura para poder evoluir, tanto na área comercial, como também na qualidade de serviço à população. Quero investir no comércio local e implementar uma melhoria na segurança pública”, afirma Daniel de Abreu.