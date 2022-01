Carnês de taxas 2022 estão disponíveis no site da prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2022, 18:58 horas

Vencimento da primeira guia está marcado para o dia 31 de janeiro

Barra Mansa – A prefeitura informou que as guias para pagamento das taxas de fiscalização para ambulantes, feirante e eventuais, bem como Taxa de Fiscalização de Ocupação de Área Pública, já estão disponíveis no site do governo municipal (barramansa.rj.gov.br).

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, o valor arrecadado das taxas é revertido para a população através dos serviços públicos e a inadimplência poderá implicar no trabalho do contribuinte.

“As receitas provenientes das taxas e impostos, que são recolhidos pela prefeitura, são devidamente revertidas na qualidade de vida da sociedade, seja na área da saúde, educação dentre outras. Pagamento em dia faz com que o contribuinte não perca o seu posto de trabalho, pois quem não está em dia, não pode ocupar o local”, explicou.

O secretário destacou ainda, que o contribuinte deve ficar atento, pois este ano não serão enviados carnês em papel, cabendo a cada um extrair suas guias através do site, cujo vencimento da primeira guia, de cada taxa, ocorrerá no próximo dia 31 de janeiro.

Para ter acesso às guias de pagamento, o contribuinte precisa acessar o site: www.barramansa.rj.gov.br, clicar no banner CARNÊ TAXAS 2022 e de posse do número do CPF imprimir os documentos, com os vencimentos conforme calendário fiscal do ano de 2022.

No caso de dificuldade ou dúvidas, as Secretarias de Finanças, de Desenvolvimento Rural e de Ordem Pública, estarão à disposição para dar assistência diretamente em suas sedes ou pelo telefone (24) 2106-3472.