Carreata de Dayse Penna e Ademar Esposti tem participação de Antônio Furtado

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 18:03 horas

Volta Redonda –A coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” (Pros-PSL-PSDB) caminhou durante a manhã do último sábado, 17, na feira do Aterrado. Acompanhados de alguns candidatos a vereador da coligação, Dayse Penna e Ademar Esposti ouviram os anseios da população de Volta Redonda.

No período da tarde, Dayse Penna passou por vários bairros em carreata e contou com a presença do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Durante a caravana, Dayse convidou os munícipes a participarem ativamente do cuidado com a cidade. “Volta Redonda é nossa casa e precisa ser reparada. Eu sempre digo que política não é profissão, é participação cidadã. Levantem-se, vamos juntos reconstruir uma cidade que funcione para todos”, frisou.

Para o deputado Antônio Furtado, a carreata foi um importante oportunidade para apresentar Dayse Penna para a cidade: ‘aos poucos a cidade está conhecendo Dayse Penna e suas propostas para tirar Volta Redonda do atraso e do abandono. A gente consegue sentir a energia das pessoas por onde anda. Dayse Penna representa mudança e se a população, assim como eu, já não aguenta, vota noventa.’ sentenciou Furtado.

A carreata começou no Santa cruz e seguiu para Santa Rita do Zarur, Vale Verde, Vila Brasília, Retiro, Niterói, Voldac, Pinto da Serra, São Luís, Água limpa e encerrou no São Geraldo. Dayse explicou porque sua candidatura é a que possui as melhores propostas para Volta Redonda. “Nós queremos uma cidade sustentável, inteligente, dinâmica e cuidadora porque o indivíduo será o centro das ações no nosso governo. Nossas propostas reformulam Volta Redonda pensando no futuro, dos jovens, dos idosos, dos empreendedores e do meio ambiente”, afirmou.

O plano de governo de Dayse e Ademar é estruturado em 4 eixos: Cidade Cuidadora, voltado aos serviços públicos e direitos sociais. Engloba saúde, educação, assistência social, segurança pública, esporte e lazer; Cidade Dinâmica que contempla fluidez urbana, infraestrutura, logística, transporte e mobilidade, empreendedorismo, cultura e turismo; Cidade sustentável considera conceitos de cidade verde, preservação dos recursos hídricos, saneamento e coleta seletiva; Cidade Inteligente, focado em planejamento, transparência, atendimento ao cidadão, avaliação de serviços, tecnologia e inovação.