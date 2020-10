Carreata de Pedrosa reúne mais de 200 veículos em Pinheiral

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 20:40 horas

Pinheiral– Na manhã deste domingo, dia 25, apoiadores do candidato a Prefeitura de Pinheiral, Pedrosa e da vice candidata, Maria Alcina, se reuniram para realizar a primeira carreata da chapa, em Pinheiral.

O encontro reuniu mais de 200 veículos e passou pelos bairros da cidade, como Três Poços, Vale do Sol, São Jorge, Centro, Palmeiras, Rolamão, Cruzeiro, Ipê, Oriente, Paraíso, Parque Maíra, Varjão, terminando nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

A campanha do grupo é a que mais cresce na cidade. Intitulada “Mudar e governar para o povo”, o Democracia Cristã está disputando o Executivo e o Legislativo no município, coligado com os partidos PDT, Avante, PT, Cidadania 23 e Podemos.

Depois do trágico acidente envolvendo o vereador e pré-candidato a prefeito Dr. Magno, Pedrosa foi escolhido pela coligação para assumir a chapa. O candidato a prefeito está dando continuidade aos projetos, ao plano de governo participativo e irá colocar em prática os projetos que ele iniciou há muitos anos. Ao final da carreata, os apoiadores realizaram uma homenagem em memória de Dr. Magno.

A campanha tem apoio de pessoas importantes no cenário político, como o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, o senador Romário, o ex-prefeito de Pinheiral José Arimathéa e o ex-prefeito Laerce de Paula Nunes. Além disso, Pedrosa tem experiência política e administrativa, com mais de 30 anos de vida pública em Pinheiral. Pedrosa já foi vereador por duas vezes, líder de governo, presidente da Câmara e vice-prefeito do município.

– Junto com a professora Maria Alcina, quero fazer um governo que seja a cara do nosso povo. Nós temos propostas para a saúde, educação, assistência social, segurança pública e para todas as secretarias e bairros da cidade. Minha vice-prefeita tem mais de 40 anos de experiência com a educação municipal e tenho certeza que podemos contribuir para o desenvolvimento de Pinheiral. Nós representamos a mudança que a população precisa – ressaltou Pedrosa.

Durante a carreata, a professora e candidata a vice-prefeita Maria Alcina se emocionou ao relatar que essa é a primeira vez que ela está sendo reconhecida por seu trabalho e tendo apoio da população em massa.

– Gostaria de agradecer a confiança do Pedrosa e de todo o grupo. Nossa receptividade está sendo ótima por todos os lugares que passamos, as pessoas estão nos recebendo com carinho e respeito. Penso num futuro aonde a Educação de Pinheiral venha a ser destaque – enfatizou Maria Alcina.