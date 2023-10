Caso Marielle Franco e Anderson Gomes: TJRJ ouve testemunhas no processo que envolve ex-bombeiro

Rio de Janeiro – A 4ª Vara Criminal da Capital deu início à primeira audiência de instrução do processo em que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa é acusado de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O envolvimento de Maxwell surgiu com a delação premiada de Elcio Vieira de Queiroz, um dos acusados de ter assassinado Marielle e Anderson. A prisão preventiva do ex-bombeiro foi decretada com base em provas que apontam a ligação direta dele com os crimes.

Participando remotamente de um presídio federal em Brasília, Maxwell ouviu o depoimento de Elcio, que descreveu em detalhes a dinâmica do crime e como Maxwell teve participação antes, durante e depois dos assassinatos.

A audiência também contou com depoimentos da viúva de Marielle, Mônica Benício, e da mulher de Anderson, Ágatha Arnaus Reis, além de autoridades envolvidas nas investigações.

O processo continua. A próxima audiência está marcada para o dia 1º de dezembro, quando serão ouvidas as testemunhas de defesa e interrogatório do réu.