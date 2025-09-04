Castro, Babton e Tutuca inauguram obras com R$35 milhões em investimentos

Rio Claro – O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, esteve em Rio Claro, na quinta-feira (4), para entregar as obras da ponte da Vargem do Inhame e o condomínio residencial Alambari II. Acompanhado do prefeito da cidade, Babton Biondi, e dos secretários de Estado Gustavo Tutuca e Bruno Dauaire, Castro ainda visitou o projeto Limpa Rio Margens.

A primeira parada foi no distrito de Lídice, onde em 2024, a cheia do Rio Piraí destruiu a ponte que a produtora rural, Gilvane Aparecida Pimenta, utilizava para entrar e sair da localidade onde mora, há quarenta anos. Sem a ponte, ela e cerca de outros mil moradores precisavam dar uma volta de mais de uma hora ou então, utilizar um acesso improvisado.

“Foi muito ruim ficar sem a ponte. Esse acesso aqui é muito importante pra gente. Estamos muito felizes de ver essa obra concluída e de perceber a qualidade dela. Porque, só quem vive aqui, sabe como a cheia do rio é violenta”, afirmou a moradora do distrito de Rio Claro.

Além da ponte da Vargem do Inhame, as pontes de Santana e Rio da Pedra também foram reconstruídas, totalizando cerca de R$ 30 milhões em obras investidos pelo estado.

Tutuca reconhece importância do Estado para municípios menores

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, ressaltou a importância do apoio do governo do Estado para os municípios menores, como Rio Claro.

“Pra quem conhece a realidade da cidade sabe a dificuldade relacionada a locomoção, principalmente na área rural. São muitas pontes e estradas espalhadas em comunidades dentro de Rio Claro, começando nas divisas de Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí e terminando na cidade de Angra dos Reis. Rio Claro é muito extensa e, com o fôlego financeiro que tem, se não houvesse a parceria do governo do Estado passando por todas as secretarias, não seria possível melhorar a vida das pessoas”, afirmou Tutuca.

Tutuca reforçou os empenhos do prefeito Babton em gerar visibilidade e renda para o município, atraindo visitantes.

“Rio Claro tem a maior trilha de longo curso do Brasil. O prefeito está investindo em turismo e nós estamos juntos com ele. Vamos participar de uma feira em Buenos Aires, na Argentina, onde divulgaremos essa trilha”, contou o secretário estadual de Turismo.

Sonho realizado no Alambari

O prefeito de Rio Claro levou os secretários e o governador ao bairro Alambari, onde foram feitos trabalhos realizados pelo Limpa Rio Margens, projeto que amplia a segurança das famílias em períodos de chuva. No local, foi feita a revitalização e a instalação aparelhos de ginástica.

Ainda no bairro Alambari, foi inaugurado o condomínio residencial Alambari II, com 32 apartamentos. Um deles, será da dona de casa Mirian Aguiar, que já está planejando a mudança.

“Vou vir morar aqui com as minhas filhas e minha neta. Já estou imaginando quem vai ficar em qual quarto, pensando na decoração. Não vejo a hora de realmente estar vivendo na minha casa própria”, comemorou a moradora de Rio Claro.

Para o secretário estadual de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, entregar casas é uma política pública que abre a porta para outras políticas.

“Conseguimos investir nesse condomínio R$ 5 milhões. O que estamos fazendo aqui é dar segurança e dignidade para as famílias e ainda ajudando essas pessoas a construírem novos sonhos”, disse Dauaire.

Em seu discurso, Cláudio Castro afirmou que o interior participa ativamente da arrecadação do Estado e que precisa ter retorno em investimentos.

“Passar parte do dia aqui em Rio Claro e ver de perto o trabalho que o prefeito Babton tem feito foi muito importante. Democratizar a distribuição de recursos tem feito com que o Estado bata recordes de emprego e oportunidades, disse o governador desejando ainda aos moradores do novo condomínio que aproveitem bem o novo lar”, afirmou.

O prefeito de Rio Claro agradeceu a parceria e a visita do governador que aconteceu no dia em que comemorou o aniversário de 40 anos.

“Esse é um momento especial para mim e para Rio Claro. O governador tem demonstrado atenção com as cidades independente do capital político que a cidade pode representar. Ter o apoio do Estado para as nossas ações é fundamental para o desenvolvimento da cidade e para o bem-estar da população. Aqui no Alambari, por exemplo, já estávamos fazendo várias reformas e investimentos como na quadra coberta e no campo de grama sintética, mas com o apoio do governador, conseguimos entregar o condomínio onde vão viver 32 famílias”, declarou Babton Biondi.