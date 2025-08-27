quarta-feira, 27 agosto 2025
Castro pode multar ‘DJs de ônibus’ após aprovação de PL pela Alerj

Caso governador aprove a PL 2.026/23, infratores serão convidados a se retirarem dos transportes coletivos e multados em até R$ 950

by arthur

Se aprovado, Projeto de Lei não se aplicaria aos artistas de rua em suas manifestações artísticas (Foto: Reprodução)

Estado do Rio – Os usuários dos transportes coletivos intermunicipais do Estado do Rio poderão ser proibidos de utilizarem aparelhos sonoros ou musicais no modo “alto-falante”. A determinação consta no Projeto de Lei 2.026/23, de autoria do deputado Renato Machado (PT), aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em segunda discussão, na terça-feira (26).

A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. Caso aprovada pelo governador, para ouvir músicas, áudios e similares, os usuários deverão utilizar fones de ouvido ou aparelhos auditivos de uso pessoal.

Em caso de descumprimento, os passageiros serão advertidos e poderão pagar multa de até R$ 950, dobrada em caso de reincidência. Os infratores também serão convidados a se retirarem dos transportes coletivos. Caso se neguem, os condutores poderão acionar a intervenção policial.

Os transportes coletivos intermunicipais compreendem ônibus, microônibus, vans, catamarãs, lanchas, barcas, balsas, metrôs, VLTs, trens e similares. A vedação não se aplica aos artistas de rua em suas manifestações artísticas. Renato Machado declarou que já há uma lei municipal na capital fluminense sobre o tema, bem como normas similares no município de São Gonçalo e no Estado da Bahia.

“Com base na experiência dessas legislações e considerando a necessidade de proporcionar viagens mais confortáveis e respeitosas para os passageiros nos transportes coletivos intermunicipais do Estado do Rio, este projeto de lei busca adaptar essas práticas já consolidadas ao contexto regional, equilibrando os direitos individuais e coletivos de forma adequada e eficaz”, disse.

O projeto obriga ainda a fixação de avisos proibitivos nestes transportes, contendo a seguinte expressão:

“É proibido o uso de aparelhos sonoros ou musicais no interior deste transporte, sem a utilização de fones de ouvido, sob pena de retirada do infrator e multa, conforme Lei Estadual”.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes (Agetransp) será responsável pela fiscalização e aplicação das penalidades, podendo firmar convênios com entes públicos. A agência também manterá um registro de infrações a fim de identificar infratores reincidentes.

 

 

